Лавров и Болтон обсудили двусторонние отношения, Сирию и Украину

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил ситуацию в Сирии и двусторонние отношения, рассказали в МИД России.

Как сообщили в Twitter посольства США в РФ по итогам встречи, стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Сирии.

«На встрече обсуждалась ситуация в Сирии, на Кавказе, в Китае и другие аспекты двухсторонних отношений», — сказано в сообщении.

В МИД РФ уточнили, что Болтон и Лавров успели обменяться мнениями по ситуации в Афганистане, на Украине и Корейском полуострове.

«Обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности», — отметили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым различные варианты нового договора по СНВ.