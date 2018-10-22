Боевики в Идлибе трижды нарушили режим прекращения огня в Сирии

Террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, трижды нарушили режим прекращения огня в провинции Латакия и городе Алеппо. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко в ходе брифинга.

Так, по его словам, в ходе одного из обстрелов был ранен один военнослужащий правительственной армии.

Кроме того, как сообщил российский генерал-лейтенант, за прошедшие сутки в городе Хомсе проведено урегулирование статуса 200 человек из числа жителей районов, ранее находившихся под контролем незаконных вооруженных формирований, в ходе которого также было сдано восемь единиц стрелкового оружия.

Также российские военнослужащие продолжают проведение гуманитарной операции в Сирии. Так, за прошедшие сутки офицерами Центра была проведена одна гумакция в провинции Риф-Дамаск, в ходе которой сирийские мирные жители получили 300 наборов с продовольствием. Кроме того, в одном из районов города Алеппо прошла очередная раздача свежего хлеба населению города.