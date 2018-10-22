Болтон обсудил с Патрушевым варианты нового договора по СНВ

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что обсудил с секретарем Совета Безопасности России Николаем Патрушевым различные варианты нового договора по СНВ.

По его словам, Вашингтон еще не выработал свою позицию. Болтон отметил, что Вашингтон понимает российскую позицию теперь намного лучше и хочет «еще ее уточнить, видеть ее детали».

«Мы обсуждали различные варианты нового договора по СНВ, но Вашингтон пока еще не выработал своей позиции… Мы готовы вести переговоры, пока сейчас есть время для этого процесса», - сказал советник Трампа.

Кроме того, Болтон подчеркнул, что обсудил с Патрушевым возможность проведения встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также место предстоящего саммита.

Как добавил Болтон, у России и США «есть еще много времени», потому как существующий договор действует до 2021 года.