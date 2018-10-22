Патриарх Варфоломей пообещал, что не отсупит от решения по Украине

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь должна принять решение Константинополя по Украине, так как у нее «нет выбора».

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат решает украинскую церковную проблему «на основе права, которое ему дали канонами священные Соборы».Он отметил, что «они обязательный для всех православных».

«Нравится это братьям нашим русским или не нравится, рано или поздно они последуют за решением, которое примет Константинопольский патриархат, потому что у них нет выбора», - заявил Константинопольский патриархат.

Кроме того, он добавил, что РПЦ считает константинопольского патриарха Варфоломея раскольником, основываясь на церковных канонах.

Ранее стало известно, что Константинопольский патриархат отменил анафему и все запреты, наложенные РПЦ на лидера самопровозглашенного Киевского патриархата Филарета. Синод РПЦ в Минске решил разворвать отношения с Контантинополем в ответ на реабилитацию лидеров украинского раскола, а также на его действия по созданию «единой поместной церкви» Украины. После этого прихожанам РПЦ запретила причащаться на Афоне из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. ■