В Чехии восстановили кладбище российских военнопленных

Кладбище российских военнослужащих, погибших во время Первой мировой войны в австро-венгерском плену, было открыто 22 октября после реконструкции в поселке Йиндржиховице на западе Чехии.

Как рассказала ТАСС представитель генконсульства РФ в городе Карловы Вары Мария Семенова.

«В Йиндржиховице состоялась торжественная церемония открытия кладбища российских военнопленных, умерших в располагавшемся там в годы Первой мировой войны одном из крупнейших лагерей для военнопленных на территории Австро-Венгрии, в состав которой входила Чехия», - рассказала дипломат.

По ее словам, представители чешских властей пришли почтить память русских людей. Также там присутствовали сотрудники российского генконсульства, посольства РФ в Праге, представители «Ночных волков» и «Дорог Побед».

На кладбище в Чехии захоронены 56 россиян. Также там покоится прах еще 5200 солдат Российской императорской армии, который был перенесен в сооруженный неподалеку памятник-мемориал воинам стран, воевавших против Австро-Венгрии и Германии.