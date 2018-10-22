Идеально прямоугольный айсберг обнаружили специалисты NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA показало идеально прямоугольный айсберг. Снимок опубликован в Twitter 17 октября.

«Справа виден плоский айсберг, плывущий среди морского льда недалеко от шельфового ледника Ларсена», - сказано в сообщении.

В NASA отметили, что резкие углы и плоская поверхность айсберга указывают на то, что он, по всей видимости, недавно откололся от ледяного шельфа.

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