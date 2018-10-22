В метро Киева распылили неизвестное вещество
Предполагается, что вещество распылили подростки, которые играли с газовым баллончиком.
Фото: Roman Pilipey, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Около 10 человек пострадали от распыления неизвестного вещества в метро Киева. Об этом сообщил ТСН.
Отмечается, что пострадавшие спускались по эскалатору на платформу, когда почувствовали жжение в горле и затруднилось дыхание. Кроме того, у них начался сильный кашель и головокружение.
Случившееся спровоцировало панику.
Правоохранительные органы считают, что газовый баллончик распылили компания подростков, которые играли с ним. Сейчас подозреваемых разыскивают.