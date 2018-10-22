Неизданные рассказы Хэмингуэя опубликуют летом 2019 года

Неизданные рассказы американского писателя Эрнеста Хэмингуэя опубликуют в 2019 году. Об этом рассказал распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис AP.

Произведения «Монумент» и «Страна индейцев и армия белых» лауреата Нобелевской премии по литературе 1954 года были написаны в середине 1950-х годов. По словам Катакиса, рассказы дополнят книгу с очередным переизданием романа «По ком звонит колокол». Также в книгу войдет рассказ «Комната с видом на сад», который был впервые опубликован в августе.

В 1956 году Эрнест Хэмингуэй написал пять рассказов, посвященные своему участию во Второй мировой войне в качестве корреспондента. По предварительным данным, писатель попросил своего издателя опубликовать некоторые из них после смерти, из-за их «шокирующего содержания». Отмечается, что в них скорее всего Хэмингуэй рассказал о неких нерегулярных бойцах, убивающих других людей.

Один из пяти рассказов, «Черный осел на перекрестке», был опубликован пару лет назад. Когда читатели смогут оценить «Дутую репутацию» - пока неизвестно.