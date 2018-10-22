На Украине «декоммунизируют» коньяк и шампанское

Украинские виноделы изменят название коньяка и шампанского, так как соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и странами Евросоюза предусматривает переименования определенной продукции. Об этом сообщила «Экономическая правда».

Переименования шампанского и коньяка требует Франция, так как эти названия, по сути, являются частными торговыми марками и происходят от географических названий, где изготавливается этот вид алкоголя (провинция Шампань и город Коньяк).

По словам гендиректора компании «Укрвинпром» Владимира Кучеренко, украинские виноделы готовы выполнить требования и перейти на новые названия после завершения переходного периода.

Таким образом, «шампанское» может стать «игристым вином», а «коньяк» - «бренди».