Польша поддержала намерение США выйти из ДРСМД

Варшава поддержала решение Соединенных Штатов выйти из договора о РСМД, заявил глава МИД Польше Яцек Чапутович.

Как пишет РИА Новости, Чапутович отметил, что Польша хотела бы, чтобы данный договор действовал, но чтобы «все стороны соблюдали его».

«Мы выражаем понимание действий Соединенных Штатов, потому что, конечно, мы согласны с такой оценкой ситуации, что Россия нарушает положения договора путем создания новых ракет», - сказал польский министр иностранных дел.

По его словам, прекращение действия договора не снизит безопасность Польши, даже если «США решатся на строительство оружия, подпадающего под договор, то оружие не будет направлено против Польши».

Тем временем, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва соблюдает все положения соглашения, что нельзя сказать о США.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход Соединенных Штатов из ДРСМД 20 октября.