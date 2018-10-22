МЧС упразднит все свои региональные центры

Исполняющий обязанности замглавы МЧС России Игорь Кобзев рассказал, что ведомство до конца 2018 года упразднит все свои региональные центры и завершит переход на трехуровневую систему управления.

По словам Кобзева, была создана рабочая группа по проведению мероприятий, связанных с ликвидацией региональных центров.

В прошлом году МЧС начало переход с четырехуровневой на трехуровневую систему управления (министерство – субъект РФ – пожарно-спасательный гарнизон). Тогда были ликвидированы Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный РЦ. В данный момент в системе МЧС четыре региональных центра – Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный.

Он отметил, что полномочия Центрального регионального центра будут переданы ГУ МЧС по Москве в пределах Центрального федерального округа и ГУ МЧС по Нижегородской области в пределах Приволжского федерального округа. В Сибирский РЦ войдут ГУ МЧС по Новосибирской и Свердловской областям, а также по Хабаровскому краю. Кобзев подчеркнул, что по аналогичному принципу будут распределены функции Северо-Западного регионального центра МЧС и Южного регионального центра МЧС.

Кобзев рассказал, что Главные управления МЧС России по субъектам РФ, спасательные воинские формирования, поисково-спасательные подразделения, за которые отвечали Центральный, Северо-Западный, Сибирский и Южные РЦ, будут переподчинены ГУ МЧС России по Москве, Санкт-Петербургу, Нижегородской, Ростовской, Новосибирской, Свердловской областям, Хабаровскому и Ставропольскому краям. Авиационно-спасательные центры будут подчиняться напрямую Управлению авиации МЧС России.