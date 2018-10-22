В России могут ограничить долю иностранцев в новостных агрегаторах

Депутаты Госдумы от «Единой России» и ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, ограничивающий долю иностранного владения новостным агрегатом максимум 20%.

Документ был опубликован в электронной базе данных Госдумы. В пояснительной записке отмечается, что за неисполнение требований предполагается «ограничение доступа на территории РФ операторами связи к новостному агрегатору до исполнения таких требований».

В России уже действует аналогичное ограничение на долю иностранцев в капитале СМИ и аудиовизуальных сервисов. Как отмечают авторы документа, владельцы новостных агрегаторов, как и СМИ, распространяют общедоступную информацию широкой аудитории. Предполагается внести изменения в ст. 10-4 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Владельцы новостных агрегаторов будут обязаны привести учредительные документы в соответствие с новыми требованиями не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления закона в силу. Владельцы, включенные в указанные реестр после вступления в силу данного закона – не позднее чем через полгода после включения соответствующей записи в реестр новостных агрегаторов.

Ограничения были предложены для «предотвращения угрозы общественному порядку в РФ и создания благоприятных условий для развития гражданского общества», отмечается в записке.

Напомним, ограничивающий 20% долю иностранного капитала в СМИ был принят в 2016 году.