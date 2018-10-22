Алферову и Ярмольника назвали угрозой Украине
В «черный список» украинского минкультуры занесено 144 деятеля культуры.
Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
Министерство культуры Украины внесло российских актеров Ирину Алферову и Леонида Ярмольника в список деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности страны. Об этом сообщает сайт ведомства.
В интервью RT Ярмольник заявил, что на идиотизм даже реагировать не стоит.
«Они давно тасуют мою фамилию из одного списка в другой. Пусть что хотят, то и делают»,-сказал он.
В августе в этот же список попал российский писатель Захар Прилепин.
В данный момент в «черный список» Министерства культуры Украины внесено 144 деятеля культуры.