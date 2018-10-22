Это духовная необходимость: Илиас Меркури поддержал инициативу строительства главного храма ВС РФ

Инициатива министра обороны Сергея Шойгу о возведении главного храма ВС РФ нашла самый широкий отклик в обществе. Местом для строительства выбран подмосковный парк «Патриот». Работы на площадке уже ведутся. Не так давно в основание будущего собора был заложен освященный камень.

Храм станет уникальным в своем роде, так как в его стенах ждут не только прихожан, но и всех желающих. Ведь это будет культурно-музейный комплекс, оборудованный для проведения мультимедийных выставок и презентаций.

Каждый придел православного собора будет посвящен святому - покровителю одного из родов войск. Проект предусматривает строительство в едином русско-византийском стиле. Ход работ будут контролировать сотрудники благотворительного фонда «Воскресенье».

Идею Сергея Шойгу одобрил Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также многие публичные личности, среди которых певцы и актеры, музыканты и поэты, сами военнослужащие и просто неравнодушные граждане. Среди них блогер Илиас Меркури.

«Решение устроительства главного православного храма российской армии считаю духовной необходимостью. Это было своевременным решением и даже в какой-то мере мистическим. Оно принято в то время, когда православный мир переживает потрясения. Это сигнал всем о том, что народы России едины с армией и они будут на стороне добра. Это еще и некий посыл внутри страны, что все мы вместе - не только возводим храм, но и во всем остальном едины» - уверен Меркури.

На сегодняшний день собрано уже более 1 158 970 068 рублей. Если вы не хотите оставаться в стороне и готовы оказать посильную финансовую помощь в строительстве главного храма ВС РФ, то, пройдя по этой ссылке, найдете все необходимые для себя банковские реквизиты.