Агрессия, ложь, шантаж: что означает выход США из ДРСМД

Главное политическое событие дня - это начало двухдневного рабочего визита в Москву советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. «Полет Ястреба», как это назвали в прессе. Болтон действительно яростный противник России, но тем не менее диалог с ним возможен. В августе, в ходе первой встречи в Женеве, Болтон и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев договорились возобновить контакты по линии военных и внешнеполитических ведомств.

Болтон, как ожидает Кремль, должен разъяснить всему миру, что означает выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, анонсированный американским лидером Дональдом Трампом.

Заявление Трампа о выходе из Договора повергло в шок весь цивилизованный мир, поэтому ни один политический лидер не поддержал его. В Кремле дали понять, что подобные слова вызывают как минимум обеспокоенность, ведь они точно не сделают мир безопаснее. В Договоре о ракетах средней и меньшей дальности действительно есть пункт о возможности его расторжения. Но процедура еще не запущена, и Москва все еще надеется на здравый смысл Вашингтона.

«Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие. Потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета. Такой паритет будет выдержан при всех обстоятельствах. Мы несем ответственность за глобальную стабильность и рассчитываем, что США тоже не откажутся от своей доли ответственности», - уверен глава МИД РФ Сергей Лавров.

Германия, Франция, Италия, Япония - союзники США - до сих пор не могут поверить, что Трамп готов разорвать соглашение, которое положило конец холодной войне. В Европе уверены: если это произойдет, мир окажется на пороге глобальной катастрофы.

«Договор является одним из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности. Мы считаем, что США и России необходимо оставаться приверженными конструктивному диалогу, чтобы сохранить договор и убедиться в его всестороннем применении», - сказала представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянич.

Новый виток гонки вооружений является минимальным из возможных последствий. Ядерные державы обратились к Вашингтону с призывом подумать, прежде чем что-то говорить и тем более делать.

«Нужно подчеркнуть, что винить Китай за выход США из соглашения абсолютно неправильно. Нам кажется, что ответственные страны смогут сохранить с трудом достигнутые результаты, за которые мы боролись на протяжении долгих лет, и должным образом решить вопросы, связанные с договором, и дважды подумать, прежде, чем предпринимать какие-либо действия», - подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Даже в США намерения Трампа вызвали негативную реакцию и шквал критики.

«Президент (Трамп) мог бы работать в рамках Договора о РСМД, чтобы наилучшим образом защитить нашу национальную безопасность и наших союзников, но вместо этого он отдает политическую победу в руки Владимиру Путину и еще больше изолирует Штаты на международной арене», - считает сенатор Роберт Менендес.

Впрочем, если верить самому Трампу, то его «вынудили» к расторжению договора. Заявление он делает на ходу, у трапа самолета, словно речь идет не о мировой безопасности.

«Россия нарушила этот договор. Они нарушали его много лет, и я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры о том, чтобы расторгнуть документ. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и производить вооружение. Поэтому мы собираемся положить конец соглашению и выйти из него», - заявил президент США.

Подписи под договором о РСМД Горбачев и Рейган поставили в Вашингтоне 30 лет назад. Стороны договорились уничтожить все существующие и не создавать новые баллистические крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 километра. И США давно перестали выполнять соглашение: ПРО в Европе, ударные беспилотники, ракет уничтожили в два раза меньше. Однако все это не мешает Трампу обвинять Россию.

«Выход США из Договора РСМД - это агрессивный шаг в сторону России. Вашингтон всегда прикрывает свои агрессивные действия ложью. Так было с Ираком, Ираном, Сирией», - отметил политолог Пол Крейг Робертс.

США не первый раз выходят из международных соглашений в одностороннем порядке и никогда не оглядываются на критику в свой адрес. Российские эксперты уверены: так будет и на этот раз. Трамп шантажирует весь мир, чтобы заработать.

«Это прелюдия к выходу и расторжению Договора об СНВ-3. А это уже наступательные вооружения, это уже межконтинентальные баллистические ракеты. Это уже более серьезный потенциал, который американцы хотят раскрепостить», - уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

В Госдуме предположили, что обещание Трампа - обычная «пугалка», которую он пытается использовать как элемент давления в переговорах с Россией. Как раз сейчас в Москве находится помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, которому предстоит объяснить, что же на самом деле имел в виду его начальник.