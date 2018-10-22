Путин заявил, что Севастополь всегда был российским городом
Российский лидер рассказал, что Севастополь не передавался из РСФСР в состав Украины, так что юридически он всегда был российским.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что Севастополь всегда находился в составе России. Об этом он сообщил на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
По словам российского лидера, Севастополь не передавался из РСФСР в состав Украины, так что формально и юридически он всегда был российским.
Таким образом он отреагировал на слова Собянина о том, что Севастополь раньше не был частью РФ.
«Он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», - констатировал глава государства.
Напомним, Крым стал частью России весной 2014 года по итогам референдума. Киев отказывается признавать его результаты.
Крымская область вошла в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.