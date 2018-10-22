«Торжество идиотизма»: в Крыму ответили на предложение переименовать республику

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что на Украине прекрасно понимают, что Крым давно не имеет к ней никакого отношения.

Как он рассказал RT, Киев пытается создавать пустой фон вокруг Крыма, продолжая свою риторику, которую ведет относительно российской республики.

«Мы уже наблюдаем торжество полного идиотизма с украинской стороны. На сегодняшний день Крым никакого отношения к этому государству не имеет ни фактически, ни юридически», - сказал Ганжара.

По его словам, на Украине полуостров могут называть как угодно, однако «данная инициатива не воплотится в жизнь». Российский депутат подчеркнул, что в Крыму «уже привыкли к подобным дурным инициативам и не обращают на них внимания».

«Сложно себе представить, как Украина будет это делать путем изменения конституции, о котором и так постоянно говорит президент страны», - добавил депутат.

Ранее украинский депутат Рефат Чубаров предложит изменить название Крыма, среди возможных названий Крымская автономия, Автономная Республика Крым и Крымско-татарская автономия.