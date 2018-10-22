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Эксперт оценил риски для пассажиров от остановки работы авиакомпаний

Екатерина ГАБЕЛЬ
17:49 22.10.2018
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что ряд отечественных компаний может прекратить свою деятельность.
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Генеральный директор некоммерческой организации «Ассоциация агентств воздушного транспорта» Сергей Демиденко прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что ряд российских авиакомпаний может полностью остановить работу из-за требования перенесения серверов бронирования и баз данных в Россию. Сейчас серверы находятся за рубежом, и если иностранные сервисы откажутся соблюдать эти требования, то наши российские сервисы бронирования просто не будут знать, есть ли билеты на конкретный рейс. Как работает эта система, Демиденко объяснил на простом примере.

«Например, вы летите из Владивостока в Лос-Анджелес через Москву. И вот до столицы вас везет одна авиакомпания, а в Москве вы пересаживаетесь на ее партнера по альянсу. Таких у нас в стране два - "Аэрофлот" входит в международный альянс SkyTeam, а S7 - в альянс OneWorld», - сказал он.

И тогда у наших ресурсов по продаже билетов (а это могут быть как авиакомпании напрямую, так и агенты) просто не будет информации о наличии мест на тот или иной рейс. Вот как раз на эту самую пересадку в Москве.

Авиакомпании направили свои претензии к предложению Минтранса о переносе серверов иностранных перевозчиков на территорию России.

Корпорация «Ростех» готова начать разрабатывать новую дистрибутивную систему, которая могла бы стать заменой существующим. Но пока она только в проекте.

Сергей Демиденко также отметил, что  сейчас мы можем наблюдать рост транспортной подвижности населения. А этот показатель является одним из самых сильных драйверов отечественной экономики.

«Сейчас люди куда-то едут, не только чтобы на солнышке погреться, но и чтобы как-то культурно обогатиться. Транспортная подвижность в связи с этим растет», - уточнил эксперт.

Если же Минтранс решит довести дело до конца и потребует перенести сервера, то главной проблемой, по мнению Демиденко, станет программное обеспечение.

Напомним, Минтранс хочет обязать сервисы бронирования перенести сервера и базы данных на территорию России.

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