Житель Омска намерен доказать плагиат со стороны Олега Газманова

Житель Омска, обвинивший Олега Газманова в плагиате, рассказал «Звезде» о том, как создавались песня и видеоклип на стихи о Бессмертном полке. Сейчас Александр Шаханин пытается с помощью экспертов доказать как минимум свое соавторство с Олегом Газмановым, исполнившим одноименную песню.

Все попытки связаться с известным артистом успехом не увенчались, однако Александр готов ждать и намерен встретится с певцом лично, чтобы разрешить конфликтную ситуацию миром.

«О своем роде я не знал ничего, кроме своего деда, и решил сесть в архив и восстановить свою родовую линию. Восстановил ее до 1593 года и на основании полученных материалов сделал большое древо и написал книжку про историю развития Омской области чрез призму развития моего рода. Книгу дарили всем, кто носил фамилию Шаханин.

Параллельно в каждом селении мы с отцом заходили на мемориалы и насчитали там более 80 Шаханиных, которые не вернулись. Отца это настолько потрясло, что он написал стихотворение "Книга памяти", и оно было опубликовано на форуме Союза писателей в 2014 году. В следующем году оно было опубликовано на сайте Бессмертного полка.

Стали поступать обращения от людей, что на основании этих стихов надо написать песню. Такая песня нужна этому движению в качестве гимна или еще каким-то образом. Мы с отцом решили немного переделать текст и адаптировать его под музыкальное звучание», - вспоминает Александр Шаханин.

Песня увидела свет в конце 2016 года. Тогда же ее готовый вариант Александр с отцом разместили в Сети. После большого количества положительных откликов было принято решение записать на песню, которую к тому времени включали на шествиях Бессмертного полка, видеоклип.

«На концерте "Спасибо за верность, потомки" в Кремле я услышал песню Олега Газманова "Бессмертный полк", которую он презентовал в этом году. Поразительное сходство было очевидно. Мы с отцом обсудили эту историю, послушали мнение музыкантов, и все в один голос говорят, что эта та песня, которую мы сочинили вместе с отцом.

Я обратился в серьезную компанию, занимающуюся автороведческой экспертизой. Проверка еще ведется, но уже есть основания полагать, что песня Олега Газманова является производной от песни Александра Шаханина "Бессмертный полк" и имеет буквальные заимствования из песни Александра Шаханина.

Никакой материальной компенсации мне не нужно, поскольку это не та тема, на которой можно и нужно так откровенно зарабатывать. Я бы хотел услышать мнение Олега по поводу всей этой ситуации. Весь вопрос в том, добросовестно ли заблуждается Олег Михайлович, когда создает такие песни, или он делает все это умышленно.

Я думаю, Олег не признает соавторство, рассчитывать на это бессмысленно, он пойдет до конца. Но опять же, повторю, он может добросовестно заблуждаться», - подытожил соавтор стихотворения «Книга памяти».

На сегодняшний день спор между артистом и омичем не урегулирован. Стихи, ставшие его предметом, находятся на экспертизе, от результатов которой будут зависеть дальнейшие шаги Александра Шаханина. Пока он предложил слушателям сравнить две песни и самим сделать вывод об их авторстве.