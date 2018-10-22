Пассажирский Ан-24 обстреляли в Хабаровске

Пассажирский самолет Ан-24, совершавший рейс Николаевск-на-Амуре - Хабаровск, предположительно, обстреляли в воздухе 17 октября.

Как сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах, при осмотре воздушного судна было найдено отверстие, а затем и похожий на пулю предмет. Его отправили на проверку.

«При осмотре 19 октября был обнаружен предмет, похожий на пулю. Она изъята, направлена на обследование. Делать выводы, что самолет обстрелян, нельзя. Проводятся проверочные мероприятия», - отметил источник.

В связи с инцидентом проводится расследование.