В Госдуме предложили ввести штраф для незарегистрированных самозанятых

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что самозанятые граждане, которые не зарегистрированы и не платят налоги, должны платить штрафы в размере полученного дохода. Об этом он заявил на заседании коллегиального органа.

Макаров предложил ввести такую меру в случае, если будут приняты законы, направленные на проведение эксперимента по установлению специального налогового режима для самозанятых.

Ряд соответствующих законопроектов был рекомендован комитетом к принятию нижней палатой парламента в первом чтении.

Уточняется, что исследование планируют провести с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в четырех субъектах - в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Принять участие в нем может любой желающий, включая индивидуальных предпринимателей, которые не имеют работодателя и наемных работников, но получают доход. Их годовой заработок не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

В документе предлагается ввести налоговую ставку в размере 4% в отношении выручки, полученной от реализации товаров физическим лицам, и 6% для прибыли, полученной от их реализации индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.