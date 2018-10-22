Занятия в керченском колледже возобновятся 23 октября

В Керченском политехническом колледже готовятся к возобновлению занятий, которые начнутся во вторник, 23 октября.

Сначала обучение будет проводиться в сокращенном режиме, чтобы плавно ввести студентов в образовательный процесс. Сейчас с педагогами и учащимися работают психологи, которые помогают им справиться с пережитым стрессом.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал бомбу в здании Керченского политехнического колледжа. После этого он расстрелял из ружья своих однокашников. Погиб 21 человек, еще около 50 получили ранения. Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом.

Из-за трагедии в Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации, который отменили 22 октября.