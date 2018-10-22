Лег на рельсы: киевляне заблокировали электричку из-за нехватки вагонов

В Сети появилось видео, на котором один из жителей Киева лег под электричку, выражая свой протест. Индицент произошел в районе Троещина.

Негодование киевлян, спешащих на работу, вызвала электричка, которая опоздала и приехала всего с четырьмя вагонами. Пассажиры не могли поместиться в них, кто-то решил просто зацепиться за поезд, что небезопасно.

Один из пассажиров лег на рельсы, полностью заблокировав движение. Остальные стали возмущаться тем, что он тормозит движение поезда.