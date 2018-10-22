Более трети украинцев смирились с потерей Крыма

Около 36% жителей Украины не верят, что Крым вернется под контроль Киева, при этом почти половина украинцев (48%) считает возврат полуострова реальным.

Согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, примерно 5% жителей Украины уверены, что Крым вернут в ближайшее время.

Как считают опрошенные, среди факторов, способствующих возвращению полуострова, смена власти в РФ - 39%, усиление антироссийских санкций - 32%, улучшение уровня жизни на Украине - 31%.

Большинство украинцев (69%) хотели бы, чтобы Крым был частью их страны, при этом 12% могли бы выступить за существование полуострова как отдельного государства, а также 4% признают его российским.

Кроме того, как выяснил фонд, большинство населения высказалось за то, что следует максимально упростить въезд и выезд из Крыма украинцам, при этом 11%, наоборот, уверены, что существующие правила необходимо ужесточить.

Около половины респондентов поддержали создание Крымско-татарской автономии.

Отмечается, что опрос проходил 16-22 августа во всех украинских регионах. В нем приняло участие 2019 человек.