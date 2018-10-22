Путин подписал указ о вводе санкций против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер из-за недружественных действий Украины в отношении граждан РФ и российских компаний. Об этом говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что Москва отменит документ только в том случае, если Киев прекратит действие своих санкций, которые касаются россиян и российских компаний.

Правительству было поручено разработать меры и определить перечень подпадающих под санкции лиц.

Украина периодически вводит ограничения против российских компаний и юридических лиц. Последний раз это произошло в августе, когда украинское правительство одобрило проект санкций против 19 организаций, принимавших участие в строительстве Крымского моста.