В России приступили к тестированию SIM-карт революционного стандарта

Операторы мобильной связи приступили к тестированию нового формата для SIM-карт для стандарта NB-IoT. В перспективе на таких SIM-картах будут работать устройства интернета вещей, которых в нашей стране подключено не менее тринадцати миллионов, сообщает «Коммерсант».

Стандарт NB-IoT активно применяется в различных датчиках, сенсорах и автоматических счетчиках, большинство из которых применяется в «умных домах». Такие устройства потребляют минимальное количество энергии. А также минимизируют уровень траффика через интернет.

Карты нового стандарта уже выпущены. Мобильным операторам предложено протестировать их в шестнадцати пилотных регионах. Производитель представит для тестов три вида SIM-карт: обычные, термо-карты для работы в экстремальных климатических условиях и sim-чипы для небольших гаджетов. В случае успешного проведения испытания, для симок нового поколения будет разработан новый тариф.

По оценкам аналитиков AC&M, в России объем SIM-карт для интернета вещей не превышает 5% от общего количества активированных карт. Для дальнейшего развития данного формата потребуется создание отдельной обслуживающей сети.