На Украине захотели переименовать Крым

На Украине рабочая группа, занимающаяся разработкой «статуса Крыма», может рассмотреть вопрос о переименовании полуострова. С таким смелым утверждением выступил депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

По его словам, был подготовлен проект изменений в украинскую конституцию. Предложения направят на рассмотрение конституционной комиссии, а затем проект дойдет до украинского парламента, пишет УНИАН.

«Один из таких вопросов - это название. Сейчас рабочее название - Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить существующее название - Автономная Республика Крым... И также предложение - Крымско-татарская автономия», - рассказал Чубаров.

Депутат отметил, что эти вопросы будет решать конституционная комиссия. Рабочая группа предложила название «Крымская автономия», в которой предполагается правительство, а также представительный орган - Совет автономии.

Напомним, Крым стал вновь российским в марте 2014 года после референдума, на котором около 96% жителей полуострова высказались за вхождение в состав РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

*Меджлис крымскотатарского народа отнесен в РФ к числу экстремистских организаций, его деятельность на территории России запрещена с 2016 года.