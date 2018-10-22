Меркель заявила о прекращении экспорта оружия в Саудовскую Аравию после убийства журналиста

Ангела Меркель заявила, что Германия прекратит поставки оружия в Саудовскую Аравию до тех пор, пока смерть журналиста Джамаля Хашогги не будет объяснена, а его убийцы не предстанут перед судом. Об этом она рассказала во время регионального предвыборного митинга, сообщает The Independent.

По ее словам, Германия осуждает убийство. Канцлер также призвала выяснить все обстоятельства произошедшего.

В начале октября оппозиционный журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего перестал выходить на связь. Турецкая сторона, основываясь на аудиоматериалах, полученных с помощью смарт-часов, заявила, что он был убит. Специалисты ведут расследование инцидента.

Ранее сегодня в Сети появились кадры, на которых запечатлены последние моменты жизни Хашогги. Как выяснили СМИ, корреспондента могли убить в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле удушающим захватом, когда он попытался вырваться оттуда.