Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Меркель заявила о прекращении экспорта оружия в Саудовскую Аравию после убийства журналиста

Екатерина Масло
15:37 22.10.2018
По словам канцлера, необходимо выяснить все обстоятельства смерти Джамаля Хашогги.
Фото: Bernd von Jutrczenka, dpa, Globallookpress

Ангела Меркель заявила, что Германия прекратит поставки оружия в Саудовскую Аравию до тех пор, пока смерть журналиста Джамаля Хашогги не будет объяснена, а его убийцы не предстанут перед судом. Об этом она рассказала во время регионального предвыборного митинга, сообщает The Independent.

По ее словам, Германия осуждает убийство. Канцлер также призвала выяснить все обстоятельства произошедшего.

В начале октября оппозиционный журналист Джамаль Хашогги зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего перестал выходить на связь. Турецкая сторона, основываясь на аудиоматериалах, полученных с помощью смарт-часов, заявила, что он был убит. Специалисты ведут расследование инцидента.

Ранее сегодня в Сети появились кадры, на которых запечатлены последние моменты жизни Хашогги. Как выяснили СМИ, корреспондента могли убить в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле удушающим захватом, когда он попытался вырваться оттуда.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.10.2018, 14:10
РПЦ потребовала извинений от Константинополя за нанесение ущерба мировому православию
Дата22.10.2018, 11:09
Масштабные учения ПВО прошли на Черноморском флоте
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:54 В стране и мире
На Украине захотели переименовать Крым
15:37 В стране и мире
Видео
Меркель заявила о прекращении экспорта оружия в Саудовскую Аравию после убийства журналиста
15:32 В стране и мире
Видео
Рыбу можно ловить руками: под Нижним Новгородом внезапно обмелело озеро
14:25 В стране и мире
Видео
Песков обозначил позицию России по выходу США из ракетного договора
13:48 В стране и мире
Видео
«Это аллегория» - в Кремле пояснили слова Путина про рай и ядерное оружие
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Высоко сижу, далеко гляжу: в Тамбове спасателям пришлось снимать студента с ели
Ученые сняли на видео странное морское существо «без головы»
Видео
Бесшумный охотник: «гигантский» паук «подкрался» к полицейскому
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.