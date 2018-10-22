Рыбу можно ловить руками: под Нижним Новгородом внезапно обмелело озеро
Экологическая катастрофа в Сарове Нижегородской области: пересохло одно из Филипповских озер, сообщают местные жители в социальных сетях.
Видео: Типичный Нижний Новгород, ВКонтакте
Жители закрытого города Сарова Нижегородской области сообщили, что одно из Филипповских озер обмелело.
Саровчане поделились в соцсетях фотографиями и видео, на которых заметно, что озеро стало похоже на большую лужу.
«Там сейчас настолько мелко, что рыбу можно ловить практически руками, все равно зиму, скорее всего, не переживет», - отметил один из горожан.
По версии саровчан, или вода ушла в карстовые породы, или произошла экологическая катастрофа. На месте работают специалисты, чтобы установить причины проблемы.