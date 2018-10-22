Рыбу можно ловить руками: под Нижним Новгородом внезапно обмелело озеро

Жители закрытого города Сарова Нижегородской области сообщили, что одно из Филипповских озер обмелело.

Саровчане поделились в соцсетях фотографиями и видео, на которых заметно, что озеро стало похоже на большую лужу.

«Там сейчас настолько мелко, что рыбу можно ловить практически руками, все равно зиму, скорее всего, не переживет», - отметил один из горожан.

По версии саровчан, или вода ушла в карстовые породы, или произошла экологическая катастрофа. На месте работают специалисты, чтобы установить причины проблемы.