Высоко сижу, далеко гляжу: в Тамбове спасателям пришлось снимать студента с ели

Тамбовским спасателям пришлось снимать молодого человека с макушки высокой ели. «Верхолазом» оказался иностранный студент, который по непонятной причине решил забраться на самый верх дерева, сообщили «Звезде» в тамбовском управлении МЧС.

«Выезжало отделение автолестницы, но мы как вспомогательное звено в этом плане: психологи, основные реагирующие подразделения были от УМВД», - рассказали в местном МЧС.

В ведомстве не стали рассказывать о мотивах, побудивших молодого человека взобраться на дерево. Кстати, этот опрометчивый поступок мог ему дорого обойтись. Высота ели - около десяти метров, и, сорвавшись с нее, студент мог разбиться насмерть. В полиции не подтвердили участие своих сотрудников в операции по спасению.