Высоко сижу, далеко гляжу: в Тамбове спасателям пришлось снимать студента с ели
Пользователи социальных сетей предположили, что таким образом незадачливый студент выполнил условия проигранного спора.
Фото: Подслушанов в Тамбове, Instagram
Видео: Новый Век, YouTube
Тамбовским спасателям пришлось снимать молодого человека с макушки высокой ели. «Верхолазом» оказался иностранный студент, который по непонятной причине решил забраться на самый верх дерева, сообщили «Звезде» в тамбовском управлении МЧС.
«Выезжало отделение автолестницы, но мы как вспомогательное звено в этом плане: психологи, основные реагирующие подразделения были от УМВД», - рассказали в местном МЧС.
В ведомстве не стали рассказывать о мотивах, побудивших молодого человека взобраться на дерево. Кстати, этот опрометчивый поступок мог ему дорого обойтись. Высота ели - около десяти метров, и, сорвавшись с нее, студент мог разбиться насмерть. В полиции не подтвердили участие своих сотрудников в операции по спасению.