Последние моменты жизни саудовского журналиста: турецкие СМИ опубликовали видео из Стамбула

Турецкие СМИ опубликовали видео, снятое на скрытые камеры в стамбульской резиденции саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи.

Таким образом, это были последние моменты жизни Хашогги до его исчезновения, а также смерти в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле во вторник, 2 октября.

Как выяснили журналисты, Джамаля Хашкоджи могли убить в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле удушающим захватом, когда американский корреспондент саудовского происхождения пытался вырваться оттуда.

В настоящее время расследование продолжается. По делу об убийстве Хашкоджи задержали 15 человек, имен и должностей которых не называют.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство журналиста «ужасной ошибкой». Он отметил, что саудовские власти до сих пор не знают, что именно произошло в консульстве.

При этом местонахождение тела убитого остается неизвестным.