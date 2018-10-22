Ученые сняли на видео странное морское существо «без головы»

Австралийские ученые обнаружили в акватории Южного океана голотурия (морской огурец) Enypniastes eximia, который известен как «цыпленок без головы». Об этом сообщила пресс-служба Департамента окружающей среды и энергетики правительства страны.

По словам исследователей, они не сразу узнали животное, так как ранее не встречали его в этой части света.

С помощью новой системы подводных камер специалисты смогли снять на видео «цыпленка без головы». Они запечатлели, как животное передвигается с помощью щупалец, которые также помогают ему искать съедобные частицы.

Ранее считалось, что этот вид обитает только в Мексиканском заливе.