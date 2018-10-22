Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые сняли на видео странное морское существо «без головы»

Екатерина Масло
14:56 22.10.2018
Необычное беспозвоночное животное было обнаружено в акватории Южного океана.
Ученые сняли на видео странное морское существо «без головы»
Фото: NOAA

Австралийские ученые обнаружили в акватории Южного океана голотурия (морской огурец) Enypniastes eximia, который известен как «цыпленок без головы». Об этом сообщила пресс-служба Департамента окружающей среды и энергетики правительства страны.

По словам исследователей, они не сразу узнали животное, так как ранее не встречали его в этой части света.

С помощью новой системы подводных камер специалисты смогли снять на видео «цыпленка без головы». Они запечатлели, как животное передвигается с помощью щупалец, которые также помогают ему искать съедобные частицы.

Ранее считалось, что этот вид обитает только в Мексиканском заливе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.10.2018, 14:10
РПЦ потребовала извинений от Константинополя за нанесение ущерба мировому православию
Дата22.10.2018, 11:09
Масштабные учения ПВО прошли на Черноморском флоте
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:54 В стране и мире
На Украине захотели переименовать Крым
15:37 В стране и мире
Видео
Меркель заявила о прекращении экспорта оружия в Саудовскую Аравию после убийства журналиста
15:32 В стране и мире
Видео
Рыбу можно ловить руками: под Нижним Новгородом внезапно обмелело озеро
14:25 В стране и мире
Видео
Песков обозначил позицию России по выходу США из ракетного договора
13:48 В стране и мире
Видео
«Это аллегория» - в Кремле пояснили слова Путина про рай и ядерное оружие
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Высоко сижу, далеко гляжу: в Тамбове спасателям пришлось снимать студента с ели
Ученые сняли на видео странное морское существо «без головы»
Видео
Бесшумный охотник: «гигантский» паук «подкрался» к полицейскому
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.