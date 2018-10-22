Mr. Credo отреагировал на информацию о своем «задержании» в Москве

Российский певец Александр Махонин, также известный под псевдонимом Mr. Credo, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы был задержан в Москве. В ряде средств массовой информации сообщалось, что причиной «вызова» полиции якобы стало шумное поведение певца.

Однако в комментарии «Звезде» Махонин заявил, что у него «все в порядке».

«Ничего не хочу говорить по этому поводу. Я вообще об этом ничего не знаю», - заявил он.

В заключение Махонин заявил, что ему неудобно разговаривать.

Mr. Credo является исполнителем ряда популярных композиций, таких как «Чудная долина», «Медляк» и «Cosa Nostra».