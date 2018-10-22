Mr. Credo отреагировал на информацию о своем «задержании» в Москве
В комментарии «Звезде» певец признался, что у него «все в порядке» и вообще ему неудобно разговаривать.
Фото: mistercredo, instagram
Российский певец Александр Махонин, также известный под псевдонимом Mr. Credo, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы был задержан в Москве. В ряде средств массовой информации сообщалось, что причиной «вызова» полиции якобы стало шумное поведение певца.
Однако в комментарии «Звезде» Махонин заявил, что у него «все в порядке».
«Ничего не хочу говорить по этому поводу. Я вообще об этом ничего не знаю», - заявил он.
В заключение Махонин заявил, что ему неудобно разговаривать.
Mr. Credo является исполнителем ряда популярных композиций, таких как «Чудная долина», «Медляк» и «Cosa Nostra».