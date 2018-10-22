Песков обозначил позицию России по выходу США из ракетного договора

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил позицию РФ по вопросу выхода Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал принятие Америкой решений, «которые размывают положения» ракетного соглашения.

«Соединенные Штаты де-факто предпринимают действия, которые идут в нарушение с положениями этого договора», - заявил Песков.

Он подчеркнул, что РФ и США остаются ключевыми странами, несущими ответственность «за мировую стабильность и безопасность». При этом Песков отметил, что существуют и другие вопросы, связанные с реализацией договора.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении дождаться официального разъяснения Соединенных Штатов о выходе страны из РСМД. Политик добавил, что все еще не видел решения президента США по ракетному договору.