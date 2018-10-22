РПЦ потребовала извинений от Константинополя за нанесение ущерба мировому православию

Константинопольский патриархат на Украине своими действиями поддерживает гражданский конфликт на территории страны, а также оправдывает захваты храмов экстремистами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Он подчеркнул, что на Украине не было никакого осуждения действий раскольников.

«Для наших верующих на Украине все это означает очень непростую перспективу. Мы как церковь должны думать, переживать и молиться о наших братьях на Украине, которые сейчас будут, несомненно, переживать период исповедничества», - говорится в сообщении.

Также Волков отметил, что РПЦ требует от Константинополя извинения за нанесение существенного ущерба мировому православию, а также будущему православия на Украине. В таком случае, отметил он, «двери для диалога будут вновь открыты». А в РПЦ будут рады констатировать попытку Константинополя «излечить те раны, которые уже нанесены мировому православию».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал решение РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. По его словам, Кремль внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдает за развитием отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом.