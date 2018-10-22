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Ольга Погодина рассказала о подвиге, который лег в основу нового фильма «Несокрушимый»

Лина Давыдова
15:18 22.10.2018
Продюсер фильма «Несокрушимый» Ольга Погодина рассказала, почему в основу сюжета новой киноленты легла именно история о подвиге танкиста Семена Коновалова.
Фото: Кадр из к/ф «Несокрушимый», 2018 г.

В четверг, 25 октября, состоится премьера фильма «Несокрушимый», посвященного легендарному подвигу танкиста Семена Коновалова, который на неисправном КВ-1 уничтожил 16 танков врага, восемь машин с пехотой и две бронемашины. Продюсер Ольга Погодина рассказала «Звезде», почему именно эта история легла в основу картины.

«Это иллюзия, что во время больших кровавых войн все герои. Это не так. Люди хотят выжить, это правильно. Но есть люди, которые в какой-то определенный момент принимают такое решение и отдают свою жизнь. Поэтому это меня просто по-человечески зацепило... Они остались одни и понимали, что подкрепления не будет, они были сломлены уже к тому моменту, поэтому и отстали от своих. И когда они поняли, что в тыл к нашим идет эта армада немецких танков, приняли решение драться», - объяснила Погодина в программе «Легенды армии».

Несмотря на то что фильм основан на реальных событиях, он все же является художественным. По словам Погодиной, в картине появится любовная линия.

«В наградных документах любовные истории не прописываются. А в кино любовная история должна быть, и, хоть ты тресни, она там будет», - поделилась Погодина.

Фильм «Несокрушимый» расскажет об уникальном подвиге экипажа танка КВ-1. Летом 1942 года 14-я и 22-я немецкие танковые дивизии завершали глубокий охват войск 9-й, 38-й и части сил 24-й советских армий в районе Миллерово. Приняв неравный бой, экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 танков, две бронемашины и восемь автомашин в районе хутора Нижнемитякин. Но вскоре танк КВ-1 был подбит, три члена экипажа погибли. Коновалов и заместитель командира роты по техчасти попытались прорваться к своим. По счастливой случайности они встретили танковую колонну противника, которая остановилась на отдых. Тогда Коновалов принял решение захватить немецкий танк. На нем они и прибыли в расположение советских войск. Еще месяц Коновалов воевал на трофейной машине.

Режиссер фильма «Несокрушимый» - Константин Максимов. Роль Семена Коновалова в картине сыграет актер Андрей Чернышов.

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