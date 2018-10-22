Власти Крыма отменили режим ЧС, введеный после трагедии в Керчи

Крымские власти отменили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, введенный ранее из-за трагедии в Керченском политехническом колледже. Соответствующее заявление подписал Сергей Аксенов, сообщили «Звезде» в пресс-службе главы Республики Крым.

«Отменить режим ЧС регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения ЧС», - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте республиканского правительства.

Трагедия произошла 17 октября, когда студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал бомбу в здании Керченского политехнического колледжа. После этого он расстрелял и ружья всех, кого смог найти, и застрелился сам. Погиб 21 человек. Около 50 получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом.