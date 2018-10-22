В Кремле объяснили, почему считают киевские власти причастными к убийству Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о причинах, позволяющих делать выводы о причастности Киева к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Песков заявил, что мнение Москвы основывается на информации, собранной правоохранительными органами на территории республики. По его словам, помимо этого, выводы о причастности Киева позволяют сделать и «террористические акты, которые имели место в Донбассе» ранее.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко. Он раздался в ресторане в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. Киев после этого несколько раз проигнорировал предложения о проведении международного расследования.