Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

В Кремле объяснили, почему считают киевские власти причастными к убийству Захарченко

Егор Левин
13:51 22.10.2018
Москва основывается на информации, собранной правоохранительными органами на территории ДНР.
В Кремле объяснили, почему считают киевские власти причастными к убийству Захарченко
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о причинах, позволяющих делать выводы о причастности Киева к убийству главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Песков заявил, что мнение Москвы основывается на информации, собранной правоохранительными органами на территории республики. По его словам, помимо этого, выводы о причастности Киева позволяют сделать и «террористические акты, которые имели место в Донбассе» ранее.

Напомним, 31 августа в центре Донецка прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер ДНР Александр Захарченко. Он раздался в ресторане в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко. Киев после этого несколько раз проигнорировал предложения о проведении международного расследования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2018, 22:24
В РПЦ призвали православных на Украине сохранять верность канонической церкви
Дата22.10.2018, 11:09
Масштабные учения ПВО прошли на Черноморском флоте
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
13:51 В стране и мире
В Кремле объяснили, почему считают киевские власти причастными к убийству Захарченко
03:59 В стране и мире
«Уничтожить», чтобы продать: как всушники обманывают Киев, прикрываясь ДНР
18:34 В стране и мире
В ЛНР пригрозили сбивать военные самолеты Киева
11:40 В стране и мире
ОБСЕ: войну в Донбассе можно остановить за час
17:38 В стране и мире
мнение
ВСУ уличили в использовании террористических технологий в Донбассе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
14:10 В стране и мире
РПЦ потребовала извинений от Константинополя за нанесение ущерба мировому православию
13:48 В стране и мире
Видео
«Это аллегория» - в Кремле пояснили слова Путина про рай и ядерное оружие
13:27 В стране и мире
Видео
«Бессмертный полк»: житель Омска объяснил, почему винит Газманова в плагиате
13:12 В стране и мире
Видео
Пострадавших во время стрельбы в керченском колледже начали выписывать из больниц
12:52 В стране и мире
Видео
Лавров обозначил сроки определения позиции России по ДРСМД
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Семья мусульман спасла христианские тексты от ИГИЛ*, рискуя жизнью
Видео
Бесшумный охотник: «гигантский» паук «подкрался» к полицейскому
Опасный инородный элемент нашли в поваренной соли
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.