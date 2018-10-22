Семья мусульман спасла христианские тексты от ИГИЛ*, рискуя жизнью

Семья мусульман, рискуя жизнью, спасла христианские священные тексты из разрушенной церкви. Это те самые новости, которые вселяют веру в человечество и доказывают, что нет плохих религий, есть плохие представители каждой из них.

Семья мусульман из Мосула смогла спасти два древних христианских текста. Они укрывали их у себя в доме, хотя прекрасно знали, что ИГИЛ* казнит их, если факт наличия этих манускриптов вскроется.

Согласно информации издания Christianpost, семейство, которое пожелало остаться неназванным, передало священные тексты некоему человеку по фамилии Мекко, который являлся членом христианской общины в городе Эрбиль. Сейчас именно он является хранителем манускриптов до тех пор, пока они не будут возвращены законным владельцам. По информации издания, они принадлежали Сирийской православной церкви и были вынесены из одного из монастырей в Мосуле. Когда ИГИЛ* получил контроль над городом, боевики начали разрушать христианские святыни.

Мекко рассказал историю находки рукописей. По его словам, мусульманин обнаружил их в горе мусора, когда искал дрова для того, чтобы приготовить себе пищу и обогреть дом. Неизвестный присмотрелся и увидел, что бумаги, которые он только что взял в руки, написаны каким-то древним письмом. Мусульманин решил не пускать их на растопку, а сохранить, посчитав, что они могут представлять какую-то ценность. Он забрал бумаги и спрятал их у себя дома, хотя понимал, что за это его могут убить.

Древние манускрипты он привез своему бывшему соседу, когда отправился на территорию иракского Курдистана, куда бежали христиане после падения нескольких крупных городов в Ираке. Мусульманин передал тексты Мекко и очень происил найти того человека, которому их можно было бы доверить.

«Он тогда сказал мне, что не все мусульмане поддерживают ИГИЛ*. Многие считают христиан братьями и готовы рисковать жизнью, чтобы спасти святыни», - рассказал тронутый таким мужественным поступком Мекко.

Мосул был захвачен боевиками 10 июня 2014 года. В этот день иракская армия окончательно покинула город. В захваченном населенном пункте осталось около 30 тысяч мирных жителей.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ