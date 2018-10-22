«Это аллегория» - в Кремле пояснили слова Путина про рай и ядерное оружие

В Кремле отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о возможности ядерного удара. Ранее с таким заявлением он выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что речь шла вовсе не о рае и не о том, кто куда попадет, а главным образом о том, что «на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара».

«То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано. Мы не считаем себя вправе наносить первый удар», - сказал Песков.

Также он перечислил случаи, когда Москва может принять решение о нанесении ядерного удара, а именно если на Россию «нападут с использованием ядерного оружия» или же если «нападут так, что само существование нашего государства окажется под угрозой».

Однако Песков подчеркнул, что Путин неоднократно сообщал, что Россия не намерена ни на кого нападать первой. Но если на страну нападут, то в этом случае «все попадут кто в рай, кто в ад».

Ранее Путин заявил, что в российской концепции использования ядерного оружия нет превентивного удара. По словам президента, его применение может быть осуществлено только в качестве ответного удара.