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Здание керченского политеха проверяют на прочность комплексом «Стрела»

Ян Брацкий
13:28 22.10.2018
Итоговое заключение после комплексной проверки сотрудники МЧС опубликуют завтра.

В эти минуты специалисты МЧС обследуют здание политехнического колледжа в Керчи. Прочность конструкций после взрыва проверяют комплексом «Стрела». Кадры проверки публикует «Звезда». Итоговое заключение будет готово уже завтра.

В больницах Москвы, Краснодара и Крыма остаются 46 пострадавших. Столичные медики работают с самыми сложными пациентами. Шестеро находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Они в реанимации, некоторые в искусственной коме и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Есть и те, чье состояние не вызывает тревоги врачей. Сегодня из симферопольской клинической больницы выписали одного молодого человека.

Трагедия произошла 17 октября, когда студент четвертого курса Владислав Росляков устроил бойню в стенах учебного заведения. Молодой человек сначала привел в действие взрывное устройство, а потом расстрелял своих однокурсников и педагогов из ружья.

В результате погиб 21 человек. Около 50 остаются в больницах с травмами различной степени тяжести.  

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