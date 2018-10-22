«Бессмертный полк»: житель Омска объяснил, почему винит Газманова в плагиате

Житель Омска Александр Шаханин, который ранее заподозрил эстрадного певца Олега Газманова в плагиате песни «Бессмертный полк», прокомментировал «Звезде» ситуацию вокруг произведения.

Шаханин рассказал, что в 2017 году снял клип на песню «Бессмертный полк», причем имеет множество ссылок на то, где он был опубликован. Также омич рассказал, что в текущем году посетил концерт «Спасибо за верность, потомки» в Кремле, где услышал якобы свое произведение в исполнении Олега Газманова. Шаханин сообщил, что песня показалась ему «дико похожей» на его собственную.

«В Омске мы обсудили с отцом, удивились сходству, я посоветовался с некоторыми музыкантами - они были удивлены этим сходством. Я обратился к московским экспертам с 20-летним стажем, они сделали предварительный прогноз экспертизы, что песня Газманова содержит буквальные заимствования и является производным произведением Александра Шаханина», - рассказал он в комментарии «Звезде».

Также омич отметил, что пытался связаться с Олегом Газмановым, однако пока безуспешно. В то же время Шаханин подчеркнул, что ситуацию прокомментировал сын певца, который, однако, сходства обеих песен не увидел.