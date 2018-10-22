Пострадавших во время стрельбы в керченском колледже начали выписывать из больниц

Пострадавших во время стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже начали выписывать из больниц.

В лечебных учреждениях Москвы, Краснодара и Крыма на данный момент остаются 49 пострадавших. Состояние четырех девочек, доставленных в столицу России, оценивается врачами как тяжелое - они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помимо этого, в течение недели спасательные службы обследуют здание колледжа с целью выяснить, насколько оно оказалось повреждено после случившегося.

Напомним, 17 октября около 12 часов дня в Керченском политехническом колледже раздался взрыв. Его устроил один из студентов, Владислав Росляков. После нескольких взрывов, прогремевших в здании учебного заведения, вооружившись ружьем, он пошел по коридорам, стреляя во встречавшихся на пути людей. На одной из видеозаписей, опубликованных в социальных сетях, слышны громкие крики, видны паника и хаос. Как стало известно позже, Росляков впервые задумался о нападении на колледж еще годом ранее и полностью спланировал атаку самостоятельно. Совершив задуманное, он покончил с собой.