Генпрокуратура Украины не смогла завершить следственный эксперимент по Евромайдану

Временный мемориал погибшим в ходе Евромайдана мешает завершить следствие по делу о стрельбе на Институтской улице, произошедшей в ходе самой многомесячной акции в столице Украины в 2013 году. Об этом рассказали в департаменте спецрасследований украинской Генпрокуратуры.

Один из киевских судов постановил провести следственный эксперимент по факту стрельбы в феврале 2014 года. Тогда в гибели участников протестных движений обвинили бойцов «Беркута», которые противостояли митингующим. Однако, как оказалось, памятник мешает точному установлению правых и виноватых.

«Если бы он (временный мемориал - прим. ред.) был перенесен, то уже можно было бы говорить о завершении следственного эксперимента. Но на сегодняшний день к этому участку мы приступить не можем», - заявил начальник департамента спецресследований Сергей Горбатюк.

Он сообщил, что Генпрокуратура уже просила городскую администрацию перенести мемориал с согласия родственников погибших, но просьба была проигнорирована.

Ранее народный депутат украинской Рады Надежда Савченко назвала виновных в появлении снайперов на Евромайдане. Сначала она указала на спикера парламента Андрея Парубия, но потом заявила, что на самом деле это был глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.