Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генпрокуратура Украины не смогла завершить следственный эксперимент по Евромайдану

Егор Левин
12:53 22.10.2018
Начальник департамента спецрасследований заявил, что перенос памятника жертвам акции уже давно позволил бы завершить расследование.
Генпрокуратура Украины не смогла завершить следственный эксперимент по Евромайдану
Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Временный мемориал погибшим в ходе Евромайдана мешает завершить следствие по делу о стрельбе на Институтской улице, произошедшей в ходе самой многомесячной акции в столице Украины в 2013 году. Об этом рассказали в департаменте спецрасследований украинской Генпрокуратуры.

Один из киевских судов постановил провести следственный эксперимент по факту стрельбы в феврале 2014 года. Тогда в гибели участников протестных движений обвинили бойцов «Беркута», которые противостояли митингующим. Однако, как оказалось, памятник мешает точному установлению правых и виноватых.

«Если бы он (временный мемориал - прим. ред.) был перенесен, то уже можно было бы говорить о завершении следственного эксперимента. Но на сегодняшний день к этому участку мы приступить не можем», - заявил начальник департамента спецресследований Сергей Горбатюк.

Он сообщил, что Генпрокуратура уже просила городскую администрацию перенести мемориал с согласия родственников погибших, но просьба была проигнорирована.

Ранее народный депутат украинской Рады Надежда Савченко назвала виновных в появлении снайперов на Евромайдане. Сначала она указала на спикера парламента Андрея Парубия, но потом заявила, что на самом деле это был глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.10.2018, 22:24
В РПЦ призвали православных на Украине сохранять верность канонической церкви
Дата22.10.2018, 11:09
Масштабные учения ПВО прошли на Черноморском флоте
Дата19.10.2018, 11:10
UEFA меж двух огней: как футбол может объединить Россию и Украину
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата19.10.2018, 18:27
Подводные испытания новейших Т-90: кадры с предприятия
Дата20.10.2018, 08:15
«Плавающий ящик Пандоры»: как наши спецслужбы завладели уникальным документом НАТО
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:10 В стране и мире
РПЦ потребовала извинений от Константинополя за нанесение ущерба мировому православию
13:48 В стране и мире
Видео
«Это аллегория» - в Кремле пояснили слова Путина про рай и ядерное оружие
13:27 В стране и мире
Видео
«Бессмертный полк»: житель Омска объяснил, почему винит Газманова в плагиате
13:12 В стране и мире
Видео
Пострадавших во время стрельбы в керченском колледже начали выписывать из больниц
12:52 В стране и мире
Видео
Лавров обозначил сроки определения позиции России по ДРСМД
События дня
События дня
Взрыв в колледже в Керчи
Драка Кокорина и Мамаева
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Семья мусульман спасла христианские тексты от ИГИЛ*, рискуя жизнью
Видео
Бесшумный охотник: «гигантский» паук «подкрался» к полицейскому
Опасный инородный элемент нашли в поваренной соли
Скорая срочно выехала в мавзолей Ленина
Видео
Расправился с особой жестокостью: керченский стрелок издевался над спасавшим учеников преподавателем
Видео
Опубликованы страшные фото керченского стрелка после нападения на колледж
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.