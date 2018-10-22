Лавров обозначил сроки определения позиции России по ДРСМД

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена дождаться официального разъяснения США о возможности выхода страны из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Кроме того, РФ определит свою позицию лишь после того, как получит официальные разъяснения с американской стороны.

Кроме того, Лавров отметил, что все еще не видел решения президента США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

«Я слышал о намерении, которое было объявлено, и слышал о реакции, в том числе в самих США, реакции достаточно противоречивой», - подчеркнул он.

Лавров сообщил, что существуют мнения как в поддержку этого намерения, так и такие, которые считают данную позицию неверной.