Названа предположительная дата следующего полета «Союза» к МКС

Ближайший старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» к Международной космической станции может состояться 18 ноября. Он станет первым пуском после аварии на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости.

Изначально запуск космического грузовика планировали на конец октября, однако отложили до выяснения причин ЧП на космодроме. По этой же причине были приостановлены все запуски к МКС.

Авария на космодроме Байконур произошла 11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с двумя космонавтами на борту. На третьей минуте полет был прерван, а экипаж - вынужден вернуться на Землю в спускаемой капсуле. Роскосмос создал специальную комиссию, которая проверит предприятия, где собирали фрагменты ракеты-носителя. СК РФ возбудил уголовное дело.