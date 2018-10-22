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Названа предположительная дата следующего полета «Союза» к МКС

Ян Брацкий
12:49 22.10.2018
Дату следующего пилотируемого полета к МКС утвердит аварийная комиссия. Среди возможных вариантов рассматривается 3 декабря.
Названа предположительная дата следующего полета «Союза» к МКС
Фото: Роскосмос

Ближайший старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» к Международной космической станции может состояться 18 ноября. Он станет первым пуском после аварии на космодроме Байконур, сообщает РИА Новости.

Изначально запуск космического грузовика планировали на конец октября, однако отложили до выяснения причин ЧП на космодроме. По этой же причине были приостановлены все запуски к МКС.

Авария на космодроме Байконур произошла 11 октября во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с двумя космонавтами на борту. На третьей минуте полет был прерван, а экипаж - вынужден вернуться на Землю в спускаемой капсуле. Роскосмос создал специальную комиссию, которая проверит предприятия, где собирали фрагменты ракеты-носителя. СК РФ возбудил уголовное дело.  

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