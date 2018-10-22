Патрушев и Болтон приступили к переговорам в Москве

В Москве началась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Во время встречи стороны коснутся вопросов отношений двух стран. В связи с заявлением Трампа о выходе Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) РФ рассчитывает получить от помощника американского лидера разъяснения о дальнейших действиях США по этому вопросу. В свою очередь, Болтон во время визита в Россию встретится с главой государства Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Об этом сообщают в аппарате Совбеза РФ.

Напомним, ранее в Кремле сообщили о подготовке к встрече российского лидера и помощника президента США в Москве. Целью переговоров является продолжение диалога между двумя странами.