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Храм станет символом единства - Виктор Мураховский поддержал строительство главного храма ВС РФ

Ян Брацкий
12:12 22.10.2018
Выполненный в едином русско-византийском стиле, православный собор станет третьим в мире по величине.

В подмосковном парке «Патриот» рабочие приступили к возведению главного храма ВС РФ. В основание будущего собора уже заложен первый камень. На церемонии его освящения присутствовали Владимир Путин и Сергей Шойгу. Именно главе российского оборонного ведомства принадлежит идея создания храма.

Его изюминкой станет то, что это будет целый культурно-музейный комплекс. В его стенах будет работать специально оборудованный мультимедийный центр, а также будут проводиться экскурсии и исторические лекции. Каждый желающий сможет прикоснуться к истории русского воинства и узнать из нее что-то новое.

Все работы по возведению будущего храма ведутся на благотворительные пожертвования прихожан и всех неравнодушных граждан. Курировать вопросы строительства будут сотрудники специально учрежденного благотворительного фонда «Воскресение». К настоящему времени собрано 1 158 970 068 рублей.

Инициатива возведения главного храма ВС РФ нашла повсеместную поддержку среди военнослужащих, известных актеров, музыкантов и общественников. Не остался в стороне и российский военный деятель Виктор Мураховский.

«Уважаемые друзья! Товарищи военнослужащие ВС РФ, ветераны войн, дорогие коллеги, граждане Российской Федерации и наши земляки, проживающие за рубежом! Призываю вас поддержать инициативу министра обороны по созданию главного храма ВС.

Этот храм будет памятником для тех воинов, которые сражались и погибли в боях за свободу и независимость нашего Отечества на протяжении веков. Но в первую очередь памятником для воинов, сложивших головы в годы Великой Отечественной войны. До сих пор такого памятника не было.

Также храм станет символом единства сегодняшних Вооруженных Сил РФ. Его приделы будут посвящены различным видам вооруженных сил и родам войск. Я как военнослужащий Сухопутных войск и ветеран военной службы призываю поддержать строительство храма и придела покровителя Сухопутных войск святого благоверного князя Александра Невского солдат, сержантов, прапорщиков, офицеров и генералов Сухопутных войск, а также ветеранов.

Думаю, наша поддержка должна заключаться не только в духовной составляющей, но и в материальной, в меру своих сил и возможностей. Уверен, строительство храма станет еще одним символом единства армии и народа, символом единства всех родов Вооруженных Сил РФ», - рассказал Виктор Мураховский.

Если вы готовы оказать посильную помощь в строительстве храма, но не знаете, как это сделать, то на нашем сайте сможете найти всю интересующую вас информацию. Банковские реквизиты указаны по этой ссылке.

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