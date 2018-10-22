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«Множат бред» - сын Газманова ответил на обвинения отца в плагиате

Наталия Майорова
12:16 22.10.2018
Родион Газманов сообщил, что «множить бред - не самое достойное дело».
«Множат бред» - сын Газманова ответил на обвинения отца в плагиате
Фото: rodder13, instagram

Родион Газманов, сын эстрадного певца Олега Газманова, в комментарии «Звезде» прокомментировал ситуацию относительно авторских прав на песню своего отца «Бессмертный полк». Ранее житель Омска Александр Шаханин обвинил певца в плагиате.

Сын Газманова, в свою очередь, назвал всю ситуацию «бредом».

«Я считаю, что множить бред - не самое достойное дело», - заявил он.

В то же время исполнительный продюсер и человек, отвечающий за авторские права, Филипп Росса отказался давать «Звезде» какие-либо комментарии по этому поводу.

Ранее стало известно, что омич обращался за консультацией к московским экспертам искусствоведения и музыковедения, которые имеют 20-летний стаж. Он пояснил, что песню «Бессмертный полк» написал на стихи своего отца в прошлом году, а также снял клип, после чего разместил его на YouTube. Премьера же одноименной песни Газманова состоялась в апреле 2018 года.

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