На Украине показали новый комплекс по борьбе с беспилотниками

На выставке вооружений в Киеве продемонстрировали одну их последних разработок страны - комплекс противодействия техническим средствам разведки. В первую очередь имеются в виду беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Комплекс получил название «Нота». Он способен противостоять различным типам беспилотников и подавлять сети сотовой связи всех существующих сейчас на Украине стандартов. «Нота» снабжена двумя видами антенн, позволяющими выполнять несколько задач одновременно.

Как сообщается на сайте Defense Express, в состоянии ожидания комплекс «невидим», но при обнаружении угрозы он сразу же входит в состояние боевой готовности. Управляют им всего лишь два человека. Видеопрезентация опубликована на соответствующем YouTube-канале.

Напомним, ранее украинские разработчики уже представляли образцы новых вооружений. Одним из таких стал конструкторский макет боевой ракеты, разрабатываемой как средство поражения различных целей на расстоянии от 50 до 280 километров и комплектуемой системами навигации и наведения различного типа.